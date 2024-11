À quoi joue Tedesco avec les Espoirs ? Les U21 seront grandement déforcés pour des matchs cruciaux

Initialement, Domenico Tedesco ne voulait pas déforcer les Espoirs pour leur double confrontation face à la Tchéquie. Mais suite aux forfaits en équipe A, voilà Gil Swerts bien démuni...

S'il y a bien une collaboration qui n'est pas claire, c'est celle entre Gill Swerts et Domenico Tedesco. La porosité entre les deux sélections est pourtant très forte, plus peut-être même qu'à l'époque de Roberto Martinez : Tedesco appelle souvent des U21 pour faire nombre à l'entraînement, et jouer en Espoirs signifie que vous avez de plus grandes chances d'être appelé en équipe A.

À plusieurs reprises pour justifier des choix, et encore ce vendredi pour expliquer que Killian Sardella ne soit pas repris, Tedesco a ainsi assuré qu'il préférait ne pas trop affaiblir les Espoirs. Cette fois, l'explication était logique au vu de la double confrontation face à la République Tchèque en barrages de l'Euro 2025.

Mais Sardella lui-même pointait avec un peu d'amertume que cela n'avait pas empêché Domenico Tedesco de priver les U21 de plusieurs cadres. Malick Fofana, Matte Smets et même Maarten Vandevoordt sont ainsi chez les Diables Rouges, alors que ces deux derniers ne devraient pas obtenir beaucoup de temps de jeu.

Tedesco devait-il déforcer les Espoirs à ce point ?

Et voilà qu'à la suite de plusieurs forfaits de dernière minute, Domenico Tedesco rappelle finalement Killian Sardella, Arthur Vermeeren et Samuel Mbangula. Pour combien de minutes combinées lors des deux matchs de Nations League à venir ? On ne peut pas préjuger des intentions du sélectionneur, mais à titre d'exemple, Fofana en avait disputé 3 en deux matchs le mois dernier, Matte Smets aucune.

© photonews

Affirmant préparer l'avenir, et donc intégrer des jeunes au groupe peu importe s'il les fait jouer, Domenico Tedesco a (temporairement ?) écarté plusieurs joueurs ayant "dépassé la date de péremption" à ses yeux, et qui auraient probablement pu rendre service pour au moins faire nombre au vu des absents. Michy Batshuayi ou Hans Vanaken n'auraient-il pas pu venir dépanner ? On le sait : cette Nations League ne sert pas à grand chose, et les Diables en sont de toute façon à peu près éliminés.

Si les Espoirs se qualifient, il n'y aura aucun regret à avoir. S'ils sont éliminés de justesse, ne se demandera-t-on pas si la vivacité d'un Mbangula, l'expérience d'un Sardella (récemment capitaine des U21!) ou le calme d'un Vermeeren auraient pu faire la différence ? Et ce sans faire injure à ceux qui les ont remplacés. On peut cependant aussi se poser des questions sur la sélection même de Gill Swerts, qui avait initialement laissé de côté un Kos Karetsas pourtant tout proche de la Grèce et n'a toujours pas repris un Matias Fernandez-Pardo qui monte en puissance à Lille...