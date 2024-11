🎥 Des images qui réchauffent le coeur : le Standard récompensé par la Pro League pour sa magnifique initiative

Les "Come Together Awards" ont été décernés ce vendredi au Proximus Basecamp de Tubize. Une cérémonie qui met en lumière les initiatives de nos clubs, amateurs et professionnels, en faveur de l'inclusion par le sport.

Cette deuxième édition des "Come Together Awards" a été organisée conjointement par l'Union Royale Belge de Football (URBSFA), la Pro League, l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) et Voetbal Vlaanderen.

C'est un jury, composé du président Thierry Witsel, de la Red Flame Kassandra Missipo, du Diable Rouge Arthur Theate, de Sana Sellami (Diversity Board) et de Nicolas Theodoroudis (Lotto) qui a désigné les trois lauréats.

Le sport dans ce qu'il a de plus beau

Fusion Oostende a été mis en avant pour ses actions pour motiver les filles à jouer au football. De son côté, l'ASBL Juna Foot a constitué une équipe Younited (avec des joueurs en situation de précarité) et accueille également des footballeurs de Fedasil.

Quant au Standard, c'est l'initiative Duo Kick-Off qui a été saluée. Cela consiste en l'initiation au football pour des personnes atteintes d'un handicap, qu'il soit mental et/ou physique grâce à des jeux de ballon qui favorisent la coordination entre les mains, les pieds et les yeux.

"Le projet a été initié en collaboration avec la ville de Liège et le Standard. A chaque séance à l'académie, il y a deux personnes du club qui sont présentes pour s'imprégner de l'activité. Le but, c'est de permettre aux participants de pratiquer une activité sportive et d'avoir le sourire, tout simplement" explique Salomon Aktan, coordinateur du service de prévention de la violence dans le sport de la ville de Liège.