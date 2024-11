Plus qu'une simple absence chez les Diablotins : Mika Godts ne rejouera pas avant un certain temps avec l'Ajax

Mika Godts est freiné par une blessure à l'Ajax. Le club en sait plus sur la gravité de son soucis à l'ischio.

Le weekend dernier, Mika Godts est sorti à la mi-temps du match contre Twente. Le Belge de 19 ans s'est blessé à l'ischio et a ainsi dû faire l'impasse sur le barrage des Diablotins. Il n'a toujours pas su honorer la moindre sélection avec nos U21.

Entre-temps, on en sait maintenant plus sur la nature de la blessure de Godts. Voetbal International rapporte qu'il devra rester à l'infirmerie pendant au moins un mois.

La situation de Godts sera évaluée chaque semaine. Il est très probable de le voir manquer les matchs contre le PEC Zwolle, la Real Sociedad, le FC Utrecht, l'AZ Alkmaar et la Lazio Roma.

Une importance croissante à l'Ajax

Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour son entraîneur Francesco Farioli : Mika Godts prend de plus en plus de place dans le jeu des Ajacides. Outre ses 6 buts et 5 assists en 20 matchs, l'ancienne pépite de Genk assume également une grande part de la créativité offensive de l'équipe.

L'Ajax dispose déjà d'assez peu d'ailiers dans son noyau, alors que la philosophie du club a toujours reposé sur un 4-3-3 très incisif. Du mouvement pourrait être observé pendant le mercato.