Une idée tactique de Tedesco n'a convaincu personne... sauf lui : "Il est le meilleur du monde dans ce domaine"

Domenico Tedesco est repassé à un système avec deux attaquants pour affronter l'Italie. L'intention était que Loïs Openda puisse profiter de davantage d'espace, mais cela ne s'est jamais réellement produit.

Après la défaite 0-1 contre l'Italie, en Ligue des Nations, le sélectionneur national, Domenico Tedesco, a été interrogé sur l'association entre Romelu Lukaku et Loïs Openda, en pointe. "Nous y voyons beaucoup de potentiel", a commencé Tedesco. "Les deux joueurs aiment évoluer ensemble."

"Romelu est un réel attaquant 'cible', celui sur lequel on peut toujours se reposer et jouer. Il est le meilleur du monde pour protéger un ballon, puis Loïs doit tourner autour de lui et en profiter."

Faire évoluer Openda et Lukaku ensemble, la bonne idée ?

Un système qui n'a pas payé, mais que Tedesco ne compte pas abandonner. "Ce que nous comprenons pleinement, c'est que nous devons jouer plus en profondeur. Nous avions tellement d'espace en première mi-temps, mais nous ne l'avons pas bien utilisé. Le ballon doit passer plus souvent dans le dos des défenseurs, pour que nous utilisions de manière optimale la vitesse et la profondeur de Loïs. Nous devons mieux comprendre comment il court et ce dont il a besoin, mais il est l'avenir de cette sélection."

De belles louanges et beaucoup de positivisme, alors que l'attaquant de Leipzig n'a touché que... deux ballons en première période. "Nous devons examiner pourquoi cela se produit. En tant qu'attaquant, vous dépendez des ballons qui arrivent. C'est à nous de travailler pour qu'ils soient mieux servis."

Enfin, Domenico Tedesco a souligné que Romelu Lukaku et Loïs Openda devaient plus souvent se rapprocher sur le terrain. "Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront se compléter et rendre notre jeu plus dangereux" a conclu le sélectionneur à ce sujet.