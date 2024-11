Grande surprise pour Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) avec les Pays-Bas !

Le sélectionneur Ronald Koeman a décidé de ne pas inclure Joshua Zirkzee et Justin Kluivert dans la sélection de l'équipe nationale des Pays-Bas pour le match de la Ligue des Nations contre la Hongrie. Cela a été annoncé samedi.

Les deux joueurs ne figurent pas sur la liste de l'UEFA pour le match. Ronald Koeman avait déjà indiqué vendredi que deux joueurs de l'équipe devraient être exclus, car seuls 23 places sont disponibles.

Alors qu'il ne voulait pas révéler à ce moment-là qui seraient les joueurs concernés, il est maintenant évident qu'il s'agit de Joshua Zirkzee et Justin Kluivert. Remarquable, car l'ancien attaquant d'Anderlecht est très apprécié du public néerlandais.

Kluivert n'a plus joué en sélection depuis six ans, tandis que Zirkzee était titulaire lors des deux derniers matches internationaux. Cependant, Koeman a inclus Donyell Malen, Cody Gakpo, Noa Lang, ainsi que les joueurs de l'Ajax Brian Brobbey et Wout Weghorst.

Le match contre la Hongrie aura lieu samedi soir à 20h45 à la Johan Cruijff Arena. Ce mardi, les Oranje joueront ensuite face à la Bosnie-Herzégovine.