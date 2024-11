Castagne a-t-il critiqué la tactique de Tedesco ? "Il ne faut pas lire entre les lignes"

Après la défaite contre l'Italie, Timothy Castagne a tenu des propos que beaucoup ont interprété comme une critique de la tactique mise en place par Domenico Tedesco. Le nouveau capitaine des Diables s'est défendu.

L'absence de pressing en début de rencontre contre l'Italie en a surpris plus d'un, et elle a donc été mentionnée à l'interview d'après-match à Timothy Castagne. Et le latéral avait tenu des propos assez ambigus (lire ici). "Le fait de ne pas mettre la pression dès le début, c'était un choix du coach", déclarait-il.

Mais il ne fallait pas y voir une critique de Tedesco, assurait ce samedi en conférence de presse celui qui portera le brassard dimanche contre Israël. "Une critique si on lit entre les lignes ? Mais il ne fallait pas lire entre les lignes", lance Castagne.

"Relisez bien ce que je dis, je ne parle pas tactique. J'ai parlé des supporters qui voulaient voir plus d'intensité mais du fait que moi, je ne pouvais pas aller presser le défenseur central et laisser DiMarco seul", précise-t-il ensuite. "C'est quelque chose de logique mais évidemment, quand on ne lit que le titre...".

Pour Castagne, la Belgique a relevé la tête sans forcément changer complètement la tactique. "On n'a pas nécessairement changé les choses et pourtant ça allait mieux après 30 minutes", souligne-t-il. "On a simplement mieux choisi nos moments pour déclencher le pressing".

En matière de signal, quoi qu'il en soit, le fait que Domenico Tedesco ait choisi Timothy Castagne comme capitaine prouve bien la confiance qu'il place en lui. Malgré une situation très compliquée à Fulham : "Je n'ai pas souvent connu ça dans ma carrière, c'est vrai. Tout ce que je peux faire, c'est travailler dur à l'entraînement", conclut-il.