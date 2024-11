"On avait déjà perdu d'avance" : un ancien Diable pointe ce qui l'énerve au plus haut point...avant chaque match des Belges

Les Diables Rouges concentrent toutes les critiques après leur fin de campagne calamiteuse en Ligue des Nations. Certaines d'entre elles vont même jusqu'à cibler la manière de chanter l'hymne national.

C'est le lot des équipes qui ne performent plus : chaque détail est analysé et peut vous être reproché. C'est ainsi que Gert Verheyen s'énerve du manque d'implication au moment de l'hymne national.

Un détail qui n'en est pas un selon lui : "Quand on chante les hymnes nationaux, ça m'énerve toujours... Chez nous, c'est une sorte de marmonnement pendant que l'adversaire chante à pleins poumons, il suffit de regarder les Italiens, c'est une énorme différence. En fait, c'était déjà perdu d'avance" explique-t-il à DAZN.

Moins anodin qu'il n'y paraît ?

L'attaquant aux 50 sélections en a gros sur la patate : "Si vous regardez les joueurs qui se présentent encore comme des personnalités comme Onana...Faites d'abord un effort pour apprendre l'hymne national".

"Cela me met vraiment en colère. Je sais, on ne gagne pas un match en chantant l'hymne national. Mais cela crée un sentiment d'unité pendant ces deux minutes. Et cela envoie un bon signal aux gens qui regardent à la maison. C'est un petit effort à faire à mon avis", conclut-il.

Un élément symbolique d'un changement de mentalité de générations en générations ? Ce n'est en tout cas pas observé partout. Mais l'identification à une patrie à l'histoire aussi singulière que la Belgique dépasse largement le cadre du football.