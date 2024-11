Quelles solutions pour les Diablotins, qui doivent remonter un déficit de deux buts pour participer à l'Euro 2025 ?

Mardi, les Diablotins devront remonter un déficit de deux buts en République Tchèque pour tenter de se qualifier à l'Euro 2025. Selon Lucas Stassin, la tactique à adopter pour cette rencontre est claire : il ne faut presque rien changer.

Les Diablotins, deuxièmes de leur groupe de qualification, derrière l'Espagne, disputent les barrages d'accession à l'Euro 2025, qui se déroulera en Slovaquie l'été prochain, contre la République Tchèque. Mais les choses ont très mal commencé pour notre équipe nationale U21.

Vendredi soir, les joueurs de Gill Swerts ont été défaits, à Den Dreef, 0-2. Un sérieux revers, dû à un manque d'efficacité et à deux erreurs défensives, qu'il faudra rattraper, mardi soir.

Les Diablotins n'ont pas abandonné la qualification à l'Euro 2025

"Dans le football, tout est possible. Ce ne sera pas facile, c'est clair", déclarait le milieu de terrain de La Gantoise, Mathias Delorge, au micro de Sporza. "Mais si nous y allons avec l'idée que ça ne marchera pas, il vaut clairement mieux rester chez nous."

"Nous avons assez de qualité dans le groupe. Les nombreux changements dans la sélection ne doivent pas nous affecter. Il y a beaucoup de joueurs dans ce groupe qui attendent leur chance et qui veulent se montrer."

Même son de cloche chez Lucas Stassin, auteur d'un but annulé en raison d'une position de hors-jeu lors du match aller. "Il ne faut presque rien changer. Juste travailler un petit peu plus et être plus concentrés. Tout est encore possible", a déclaré l'attaquant de Saint-Etienne. Verdict mardi soir...