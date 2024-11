Ronald Koeman envoie balader les critiques après la nouvelle contre-performance des Pays-Bas : "Si je les écoute, ils n'ont jamais fait un mauvais match dans leur carrière"

Les Pays-Bas ont partagé l'enjeu, ce mardi soir, en Bosnie-Herzégovine (1-1). Pas un très bon résultat pour les Oranje, mais le sélectionneur Ronald Koeman n'est pas inquiet. Il a également été critique envers les analystes le décriant.

Les Pays-Bas n'ont pas réussi à s'imposer en Bosnie-Herzégovine, ce mardi soir. Nos voisins du nord ont partagé l'enjeu (1-1), malgré une ouverture du score qui aurait dû leur permettre de l'emporter.

Le but néerlandais a été inscrit en début de rencontre (24e), en partie grâce à Noa Lang. L'ancien du Club de Bruges a servi Brobbey qui a marqué son premier but en sélection. Ensuite, les Néerlandais ont manqué de peu le 0-2, à plusieurs reprises.

Le but du break est finalement tombé, mais il a été ensuite annulé. Et en seconde période, les locaux ont fini par égaliser, ce qui a provoqué la colère des observateurs et analystes néerlandais.

Ronald Koeman n'apprécie pas les critiques des analystes néerlandais

Notamment chez Rafael van der Vaart et Pierre van Hooijdonk, dans le studio TV de la NOS. Le sélectionneur, Ronald Koeman, pensait que ce but concédé n'était pas dramatique, puisque les Pays-Bas sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Mais lorsqu'il a entendu le négativisme des analystes, il a décidé de réagir. "Je vois de plus en plus d'anciens joueurs de football parler de l'équipe nationale à la télévision. Mais si je les écoute, ils n'ont jamais fait un mauvais match dans leur carrière. À qui je fais allusion ? Pas seulement aux deux dans le studio, ils sont de plus en plus nombreux, hein". Ronald Koeman apprécie toujours aussi peu la critique.