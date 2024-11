Une vraie prestation référence : ce joueur du Standard a-t-il enfin lancé sa saison avec son équipe nationale ?

En grande difficulté au Standard, Viktor Djukanovic a livré une prestation référence avec les U20 du Monténégro. De quoi enfin lancer son aventure en bords de Meuse ?

On vous en parlait justement en ce début de semaine : les joueurs du Standard ont plutôt bien réussi leur trêve internationale (lire ici), alors que peu d'autres représentants de Pro League ont réussi à se mettre en avant.

Jeudi dernier, Aiden O'Neill avait été élu homme du match de la rencontre entre l'Australie et l'Arabie Saoudite, avant qu'Isaac Price n'inscrive un but et délivre une passe décisive dans le partage entre le Luxembourg et l'Irlande du Nord.

Plus tard dans la soirée, lundi, c'est Andi Zeqiri qui a trouvé le chemin des filets, avec la Suisse contre l'Espagne, sur penalty. La Nati a cependant été battue dans les ultimes instants de la rencontre et est reléguée en division B de la Ligue des Nations.

Une prestation qui peut lancer Viktor Djukanovic ?

Ce mardi soir, il restait à un dernier Rouche de fouler la pelouse avec son équipe nationale : Viktor Djukanovic, auteur d'un début de saison très difficile au Standard, repris avec l'équipe nationale U20 du Monténégro. L'ailier gauche disputait son premier match depuis le mois d'avril, avec sa sélection, et ne s'est pas loupé.

Face aux U20 Slovaques, en amical, Djukanovic a provoqué un penalty, en première période, avant de tenter de se faire justice lui-même. Le gardien est cependant parti du bon côté (23e). Mais quelques minutes plus tard, le joueur prêté par Hammarby était à l'assist sur l'ouverture du score de son équipe (40e), avant d'inscrire le but du break en seconde période (69e).

Un boost de confiance que l'on imagine énorme pour celui qui n'a pris part qu'à cinq rencontres toutes compétitions confondues avec le Standard, pour un maigre total de 62 minutes de jeu.