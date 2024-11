Vers une chaîne créée par la Pro League ? Ou des droits vendus par les clubs ? Les amateurs de football belge en plein brouillard

Les clubs professionnels belges discutent actuellement des offres pour les droits télévisuels du football belge. DAZN, le co-détenteur actuel des droits, a fait la meilleure offre, mais elle est bien inférieure à celle d'il y a cinq ans.

L'offre de DAZN s'élèverait cette fois-ci à environ 79 millions d'euros, alors que l'accord précédent rapportait 103 millions au football belge. Le montant total sera probablement un peu plus élevé que l'offre mentionnée, mais cela reste insuffisant pour la Pro League.

Telenet et Proximus ont également soumis des offres, mais celles-ci sont encore plus basses que celle de DAZN. Des services de streaming tels que Netflix ou Orange n'ont quant à eux pas fait d'offre.

Les montants revus à la baisse soulèvent des questions parmi les grands clubs, comme au Club de Bruges, qui envisage depuis des années de vendre ses propres droits médiatiques par lui-même. Anderlecht a également fait savoir qu'il examinait si cette solution n'était pas préférable.

Un accord rapide est peu probable. La Pro League n'a pas non plus abandonné l'idée d'une chaîne propre. Mais pour l'instant, nos décideurs ont choisi de ne pas trancher : "La Pro League a décidé de ne pas encore attribuer de lots provisoires et de reporter la décision concernant la procédure d'appel d'offres actuelle".

"Les clubs ont également demandé à la direction d'obtenir de plus amples informations sur le marché et l'intérêt potentiel de produire une chaîne Pro League distincte. Les conclusions de cette enquête devraient être disponibles avant la fin de l'année, de sorte que les clubs puissent ensuite prendre une décision éclairée sur le dossier des droits médiatiques" peut-on lire dans le communiqué.