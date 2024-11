📷 Arnaud Bodart de retour dans les buts du Standard ? La photo qui ne laisse plus vraiment de doute !

Le Standard joue ce samedi soir face au Cercle de Bruges. Avec Arnaud Bodart de retour dans les buts liégeois ?

La question des gardiens est depuis quelques semaines devenue centrale au Standard. Le jeune titulaire Matthieu Epolo a récemment fait plusieurs erreurs, ce qui lui a attiré des critiques.

De nombreux observateurs se demandent si ce n'est pas le moment pour faire revenir Arnaud Bodart dans le groupe, lui qui n'a plus joué depuis son transfert avorté cet été.

Le grand retour d'Arnaud Bodart au Standard ?

Bodart sera-t-il de retour ce samedi pour remplacer Epolo ce samedi soir face au Cercle de Bruges ? Ivan Leko a laissé la porte ouverte à cette possibilité en conférence de presse (Lire ICI)

"On va voir. C'est normal que les supporters pensent à Arnaud, il a été capitaine et a joué pendant six ans. Il a la mentalité du Standard. Ce qui s'est passé cet été, c'est autre chose. Il est toujours un joueur du club et si on a besoin de lui, on pourra l'utiliser", avait déclaré le coach Croate.

Ce samedi matin, Arnaud Bodart a publié une photo en story Instagram, laissant supposer qu'il sera bien titulaire ce samedi. De quoi semer le doute, voire même totalement le dissiper...