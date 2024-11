Le leader Mons perd des plumes, Virton enchaine au terme d'une partie riche en buts : les résultats de D1 ACFF

Deux rencontres étaient programmées ce soir, à l'occasion de la 14e journée en D1 ACFF.

Tournai - Mons

En déplacement chez le huitième, le leader Montois n'a pas pu trouver la faille face à une solide formation tournaisienne.

Les Dragons restent invaincus mais perdent deux points précieux en tête, ce qui pourrait profiter à l'Olympic en cas de victoire demain.

Virton - Union Saint-Gilloise II

L'Excelsior a enfin renoué avec la victoire devant son public, au Stade Yvan Georges. Après cinq rencontres à domicile sans victoire, les Gaumais ont pris les trois points au terme d'une partie spectaculaire et riche en buts contre les U23 de l’Union Saint-Gilloise.

Hassaini (32e), Mokdad (47e), Hadari (60e) et Arib (83e) offrent une troisième victoire de rang à Virton, qui reste bien accroché au podium. Les jeunes Bruxellois n'ont, eux, plus gagné depuis le 5 octobre et viennent d'enregistrer leur septième match sans victoire.

Ce dimanche, Stockay accueillera Tubize-Braine, l'Union Namur accueillera Rochefort, Binche se déplacera chez les jeunes du Sporting Charleroi, alors que le SL16 recevra les Dogues de l'Olympic.