"C'est à nous de faire le travail pour rendre le public heureux" : Andi Zeqiri livre son analyse après la victoire du Standard face au Cercle

De retour à Sclessin après la trêve, Andi Zeqiri s'est montré satisfait de la victoire du Standard. L'international suisse a inscrit son cinquième but de la saison en Pro League ce samedi, de quoi renforcer sa confiance.

Suite à la victoire des Rouches contre le Cercle de Bruges (1-0), Andi Zeqiri, unique buteur du match, a livré son analyse. L’attaquant souligne d'abord une prestation collective solide.

"C'est grâce à l'équipe. On ne va pas tout miser sur moi. C'est un travail qu'on a mis en place depuis mon arrivée. J'essaie de me battre chaque jour pour progresser, et aujourd'hui, ça a payé. Je suis content," explique le joueur au micro de DAZN.

Le duo Zeqiri - Ayensa

Zeqiri et Ayensa ont évolué côte à côte en première période, avant d’adopter une configuration différente en seconde mi-temps, avec l’un jouant derrière l’autre. Cette réorganisation s’est révélée plus efficace. Le Suisse est revenu sur leur complémentarité : "On travaille beaucoup, on analyse où on peut progresser. Maintenant, je le connais un peu mieux, et lui aussi me connaît davantage."

"On essaie de mettre tout cela en pratique pendant les matchs. Parfois, ça fonctionne, parfois non. Aujourd'hui, ça a payé, et c’est une bonne chose pour l'équipe. Il faut continuer comme ça."

L'attaquant n’a pas oublié de saluer les supporters : "Ce public, c’est toujours incroyable. J’essaie de donner le maximum sur le terrain parce qu’ils le méritent, parce qu’ils nous poussent vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. C’est à nous de faire le travail pour les rendre heureux."