"On ne voyait presque pas la différence" : quand Hein Vanhaezebrouck lançait un joueur inattendu à l'entraînement

Ce dimanche, Anderlecht reçoit La Gantoise. Francky Vandendriessche a travaillé en tant qu'entraîneur des gardiens aux côtés de Colin Coosemans et de Davy Roef.

Francky Vandendriessche est actuellement l'entraîneur des gardiens de Courtrai. Cet été, il a tourné une page longue de dix ans à La Gantoise. Chez les Buffalos, il a bien connu Davy Roef et Colin Coosemans, qui se feront face.

Il est bluffé par le retour au premier plan de Coosemans : "Ne pas jouer pendant trois ans, puis devenir soudain titulaire et performer à ce niveau... Chapeau". D'autant qu'avant de rejoindre Anderlecht, il ne jouait pas non plus à La Gantoise : seulement trois matchs de championnat en trois saisons.

Vandendriessche a même remarqué que l'Anderlechtois peut être bien plus qu'un gardien : "Lorsque nous jouions des matchs à onze contre onze à l'entraînement et qu'il manquait un joueur de champ, Colin disait : 'Donnez-moi un maillot, je jouerai.' Et il était bon, vraiment. Hein Vanhaezebrouck disait souvent qu'on ne voyait presque pas de différence entre lui et les autres joueurs" se souvient-il pour Het Laatste Nieuws.

Le devant de la scène après quelques moments difficiles

L'état de forme de Davy Roef est également un énorme motif de satisfaction : "Le fait qu'il performe si bien en ce moment est entièrement lié à la confiance. S'il y avait de la négativité autour de lui cela aurait été compliqué".

"Quand nous avons recruté Schmidt en janvier et que Davy s'est retrouvé sur le banc, il était en quelque sorte dans une impasse. Il pensait que c'était fini pour lui à La Gantoise. Mais début mars, nous lui avons donné une autre chance contre l'Union. Et il a répondu présent. Il a réalisé une bonne performance et c'était reparti" conclut Vandendriessche. Le match de ce soir verra-t-il s'affronter les deux meilleurs gardiens actuels du championnat ?