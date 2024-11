🎥 Enfin une bonne nouvelle pour Manchester City, et pour Jérémy Doku en particulier !

Pour l'instant, Jérémy Doku est moins souvent blessé avec Manchester City que pendant sa période au Stade Rennais. Mais chaque pépin est surveillé comme le lait sur le feu par le staff médical.

Comme avant la trêve internationale, avec une blessure mineure qui l'a poussé à faire l'impasse sur l'équipe nationale. Pep Guardiola avait suggéré que ces quelques jours de repos lui feraient du bien.

Mais à la reprise, Doku était toujours absent, il n'était pas sur la feuille de match à l'occasion de la déroute contre Tottenham (0-4). Le silence de Guardiola à son sujet n'était pas de nature à rassurer.

Plus de peur que de mal cependant : le Diable Rouge a fait son retour à l'entraînement ce lundi, accompagné par Ruben Dias, absent pour sa part depuis près d'un mois.

Deux bonnes nouvelles pour le prix d'une pour Manchester City, qui reste sur cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. Les Cityzens tenteront de mettre un terme à la série contre Feyenoord avant de se déplacer à Liverpool.

Jeremy Doku and Ruben Dias have returned to training for Manchester City ahead of their Champions League game against Feyenoord ūüĒĶ pic.twitter.com/0Yp6DXzfCc