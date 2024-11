Enfin l'heure de cet ancien Diable Rouge à Anderlecht ? "C'est son moment !"

David Hubert doit de nouveau résoudre un puzzle. L'entraîneur d'Anderlecht a vu Killian Sardella se blesser. Et donc, Thomas Foket devra bientôt entrer en jeu. Il n'a pas encore montré tout son potentiel en mauve et blanc.

L'absence de Killian Sardella est un coup dur pour Anderlecht. "Dommage, car Killian jouait à un très haut niveau. Nous devons chercher de nouvelles solutions. Parfois, celles-ci sont évidentes, parfois cela demande un peu plus de créativité", a expliqué David Hubert en conférence de presse . "Nous cherchons toujours à tirer le meilleur parti de ce que nous avons."

Le remplaçant probable est l'ancien Diable Rouge Thomas Foket, qui a déjà été critiqué cette saison. "Thomas apporte de l'expérience et a passé une période d'adaptation. Il avait en Sardella un concurrent solide pour sa position, et oui, parfois ça aurait pu être mieux", reconnaît Hubert.

"Il a également réalisé de bonnes performances. Mais maintenant, c'est son moment. Les minutes se gagnent parfois à cause de blessures des autres, et à ce moment-là, c'est à lui de saisir cette chance."

Kasper Dolberg complètement métamorphosé sous David Hubert

Hubert a également dû prendre des décisions concernant l'attaquant Kasper Dolberg, un joueur clé dans le système d'Anderlecht. "Aligner Dolberg dans le onze de départ n'est pas difficile, mais chaque joueur veut jouer à tout moment. Ce n'est pas possible", souligne-t-il. "Avec autant de matchs, il est important de trouver un équilibre, de regarder le rythme physique et mental des joueurs et de déterminer quand quelqu'un peut commencer. Ces choix sont cruciaux."

Mario Stroeykens se rapproche-t-il des Diables Rouges ?

Un autre grand sujet de conversation était le développement de Mario Stroeykens, qui est en pleine forme cette saison. Hubert est élogieux envers son joueur et voit une sélection nationale de plus en plus envisageable. "Je vois le joueur et ses capacités. Ce qu'il apporte chaque semaine sur le terrain est impressionnant", déclare Hubert.

"Devenir Diable Rouge est une question de performance constante : montrer de la faim, à chaque entraînement et match. Aider son équipe, prendre ses responsabilités, être un leader. Mario a énormément progressé à ce niveau."

"Il se rapproche de plus en plus"

Selon Hubert, il ne s'agit pas seulement de talent, mais aussi de maturité. "Stroeykens prend ses responsabilités et fait la différence. Cela le rapproche de plus en plus des Diables Rouges. À lui de maintenir cette ligne et de montrer ce dont il est capable."

Avec les défis des blessures et les opportunités pour des joueurs comme Foket et Stroeykens, Hubert se tourne vers une période intense. "Chaque décision compte, mais je vois un groupe prêt à relever les défis et à se prouver", conclut-il.