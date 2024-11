"J'en rêvais quand j'étais enfant" : Matteo Dams, le jeune talent belge qui enchaîne en Ligue des Champions

Matteo Dams s'est désormais imposé comme titulaire au PSV ! Tout est allé très vite pour le défenseur. Le jeune joueur partage ses impressions, notamment sur l'expérience de jouer en Ligue des Champions.

Matteo Dams est devenu un joueur important au PSV. Pourtant, loin des plans du club au début de la saison, de nombreuses blessures ont joué en sa faveur. Et il a réussi à saisir sa chance.

Le jeune talent a enchaîné 5 titularisations en Ligue des Champions. Un scénario qui lui semblait inimaginable il y a encore quelques mois.

J'en rêvais quand j'étais enfant

"Le niveau et le rythme en Ligue des Champions sont plus élevés, mais on se bat. Pour moi, c'est surtout ce qu'il y a autour : le professionnalisme, l'hymne, la montée en puissance. C'est à ce moment-là que je réalise que c'est la Ligue des Champions. J'en rêvais quand j'étais enfant."

"C'est une grande différence avec l'Eredivisie. En Ligue des champions, tout se joue sur de petits détails. En Eredivisie, on s'en sort de temps en temps. En LDC, il faut être concentré pendant 90 minutes," souligne le natif de Brasschaat au micro de Pickx.

Cette saison, le jeune joueur a déjà disputé 19 matchs avec le PSV pour plus de 1300 minutes jouées. Il n'a manqué qu'une seule rencontre depuis le début de saison à cause d'une suspension.