L'entraîneur des gardiens du Real Madrid révèle les dessous de l'absence de Thibaut Courtois : "Même Lunin n'avait aucune idée de ce qui se passait"

Thibaut Courtois est sans aucun doute le gardien numéro 1 du Real Madrid. Pourtant, Andriy Lunin a tenté la saison dernière de conserver sa place dans les cages madrilènes. Mais comment Courtois s'est-il comporté pendant sa rééducation ? La réponse : comme un véritable top joueur.

Thibaut Courtois a passé la majeure partie de la saison dernière sur le banc de touche. Ce n'est que dans les dernières semaines - notamment pour la finale de la Ligue des champions - qu'il a fait son retour.

Son retour dans les cages s'est évidemment fait contre le gré d'Andriy Lunin. Le gardien remplaçant du Real Madrid estimait qu'il méritait de jouer les derniers matchs de championnat ainsi que la finale de la Ligue des Champions. Il faut dire que le portier ukrainien avait réalisé d'excellentes performances tout au long de la saison.

© photonews

Et dans un sens, c'était aussi grâce à Thibaut Courtois. "Pendant sa blessure et sa rééducation, j'étais constamment en contact avec Thibaut", révèle Luis Llopis, l'entraîneur des gardiens du Real Madrid, dans Relevo. "Nous nous parlions au téléphone et en personne. Après chaque match, Thibaut était là pour analyser les performances avec moi."

"Nous analysions ensemble les images de Lunin. L'objectif de Thibaut était aussi d'aider Andriy à s'améliorer. Cela démontre l'énorme professionnalisme de Courtois", poursuit Luis Llopis.

Thibaut Courtois voulait également que Lunin s'améliore"

"Après chaque match, je partageais mes données", conclut Llopis. "Ensuite, Thibaut et moi donnions notre avis pour améliorer les performances de Lunin. Courtois était très engagé envers l'équipe. Et Lunin n'avait aucune idée de ce qui se passait."