Un ancien coach de Mouscron enchaîne les missions-commando et va désormais coacher Deinze, au bord du gouffre

Mikhaïl Turi n'aura décidément jamais eu la tâche facile. Après avoir dirigé Mandel United dans une passe très difficile, il coache maintenant Deinze, au bord de la faillite, avec ses U23 remplaçant l'équipe A.

Le parcours de Mikhaïl Turi ressemble décidément plutôt à une course d'obstacles qu'à un long fleuve tranquille. Ce Français de 44 ans a d'abord coaché les U15 de l'Excel Mouscron en 2020, les menant vers un beau titre de champion qui confirmait le potentiel du Futurosport, depuis gâché par la faillite des Hurlus.

Turi a ensuite relevé son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A : il reprenait les rênes de Mandel United, alors au bord de la faillite et forcé d'aligner des équipes de jeunes. Turi a notamment pris, de sinistre mémoire, une gifle 9 buts à 0 au FC Liège avec ses "gamins".

Mais le Français parvenait finalement à faire progresser Mandel, qui descendra mais se stabilisera ensuite en D2 VV sans passer par la case liquidation. Mikhaïl Turi cherchait depuis un nouveau défi, comme il nous l'expliquait à l'interview à l'époque (lire ici).

Et ce défi, il l'a trouvé... à Deinze. Lui qui visait la Nationale 1 (D1 VV/ACFF) a pris en début d'année 2024 la tête des Espoirs du club de Challenger Pro League. Et dans les conditions actuelles, tant que le staff de Hernan Losada n'a pas été payé, c'est lui qui entraînera l'équipe "A" en championnat.

Turi était déjà à la tête de "ses" U23 contre les Francs Borains, et a subi une lourde défaite (0-3) ; il sera encore présent sur le banc face au FC Liège, a priori, et ce jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre le staff et les joueurs de l'équipe A et la direction... ou que la prise soit débranchée.