Officiel : Louvain nomme l'un des pires cauchemars des Diables sur son banc

OHL a trouvé son nouvel entraîneur. Chris Coleman va succéder à Oscar Garcia.

Chris Coleman a signé un contrat jusqu'en 2026 avec OHL. Il présente un CV bien rempli. Il a notamment été l'entraîneur de l'équipe nationale du Pays de Galles pendant cinq ans.

Sous sa direction, les Gallois sont passés de la 107e à la 8e place au classement FIFA et ont atteint les demi-finales de l'EURO 2016. Les lecteurs les plus vifs d'esprit auront fait le lien : c'est donc bien lui qui est derrière l'élimination des Diables Rouges à l'Euro 2016.

Après son passage en tant que sélectionneur, Coleman a également travaillé pour Sunderland, le club chinois du FC Hebei, Atromitos (Grèce) et cette saison à AEL Limassol. Il a résilié son contrat la semaine dernière avec le club chypriote. Le Gallois de 54 ans emmène un assistant avec lui à Louvain. Il sera déjà présent demain lors du match contre Anderlecht.

Un entraîneur à poigne

Frédéric Van den Steen se réjouit de l'arrivée du nouvel entraîneur. "Chris Coleman a prouvé à plusieurs reprises qu'il sait motiver un groupe et faire progresser les joueurs. C'est un véritable manager, et son expérience au plus haut niveau aidera notre équipe et notre club".

Gyorgy Csepregi est également ravi de la nomination de Chris Coleman. "Nous avons tiré des leçons des passages précédents. Nous avons opté pour quelqu'un ayant un excellent palmarès pour mettre en place une structure, une équipe et une identité au sein d'une bonne organisation. Nous sommes convaincus que ce caractère était le maillon manquant pour être aux côtés des garçons dans le vestiaire", conclut le directeur sportif.