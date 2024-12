Soupçons concernant Vincent Mannaert : un "double jeu" pour le CEO de l'Union Belge ? L'affaire est clarifiée !

Vincent Mannaert, nouveau CEO de l'Union Belge, a réagi aux rumeurs selon lesquelles il serait actif au sein de l'agence de joueurs KAI Football. Son nom et sa photo figuraient récemment sur leur site web.

Vincent Mannaert nie cependant formellement toute association avec KAI Football. "Je viens de voir mon nom sur ce site web", déclare-t-il dans HUMO. "Je connais Andrea Radrizzani depuis longtemps, mais je n'ai jamais travaillé pour lui ou son bureau, et ce n'est pas non plus mon intention. Andrea le confirmera."

La mention de Mannaert sur le site web a soulevé des questions sur son rôle chez KAI Football, surtout compte tenu des liens étroits du propriétaire Andrea Radrizzani avec le football belge. Radrizzani, ancien propriétaire de Leeds United, travaille également pour DAZN, qui gère les droits de diffusion du football belge.

Cependant, Mannaert souligne qu'il n'a aucune relation professionnelle avec l'agence de joueurs ou avec Radrizzani : "C'est une erreur de leur part. Ils m'ont placé sur le site sans mon consentement".

Autre sujet sensible : Dimitri De Roeck, une figure bien connue des ultras du Club de Bruges, a été mentionné en lien avec KAI Football et Mannaert. Selon certaines sources, De Roeck prétend travailler avec Mannaert. "Je ne travaille pas professionnellement avec Dimitri", affirme résolument Mannaert. "Et je ne suis pas un agent de joueurs."

Au lendemain de cette interview dans HUMO, la photo de Mannaert a été retirée du site web. Mannaert a partagé un e-mail d'excuses de Giovanni Santoro, co-fondateur de KAI Football : "Je regrette qu'un membre de l'équipe ait fait cette erreur. Votre photo et vos données ont été utilisées par inadvertance comme exemple sur notre site de démonstration et n'ont pas été supprimées. Nos excuses pour le désagrément, cela ne se reproduira plus."

Du côté de l'Union Belge, on souligne que la position de Mannaert en tant que CEO n'est pas remise en question par cette affaire. La déclaration de KAI Football est suffisante pour dissiper tous les doutes. "Il n'y a aucune indication d'un double rôle ou de conflits d'intérêts", déclare-t-on. Drôle d'histoire cependant.