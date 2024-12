Le licenciement de Miron Muslic était-il déjà prévu depuis un certain temps ? "Ils devaient présenter son remplaçant vendredi"

Miron Muslic n'est plus l'entraîneur du Cercle de Bruges. Une nouvelle qui aurait profondément attristé le noyau... mais aussi les supporters, qui défendaient corps et âme l'entraîneur autrichien.

Mardi matin, au lendemain de son renvoi, Miron Muslic a pris congé du groupe de joueurs du Cercle de Bruges. Pour de nombreux supporters présents sur place, son limogeage est un choix incompréhensible.

"C'est le jour le plus sombre de ma vie de supporter. Je le suis depuis 69 ans, mais c'est le jour le plus sombre", déclare Roland, un fan, à la chaine de télévision locale Focus/WTV. Le 12e homme portait clairement Muslic en haute estime, même malgré les mauvais résultats récents.

À les entendre, l'Autrichien est victime des circonstances. L'effectif a été trop réduit après la saison réussie, avec toutes les conséquences que cela implique, combiné au grand nombre de joueurs blessés.

La direction du Cercle de plus en plus visée par les supporters

La faute incombe au comité, selon eux. "Je vais même le nommer, Vromant. Je pense qu'il a déjà fait beaucoup de tort ici. Ses transferts aussi. Mais il va maintenant mettre la plume à son chapeau pour ces 16 millions avec Denkey."

"Il aurait dû remplacer les hommes partis, comme Lemarechal et Lopez, par des hommes expérimentés. On voit que le milieu de terrain ne tourne pas bien pour le moment", ajoutent-ils.

Il est possible que la décision du renvoi de Muslic ait été prise plus tôt. Selon les supporters, son remplaçant aurait déjà pu être présenté vendredi, et la direction du Cercle a attendu de connaître son nom avant de prendre sa décision. Mais, pour le moment, on ne sait toujours pas quel sera l'homme assis sur le banc des Groen & Zwart dans une semaine.