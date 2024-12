Dix matches consécutifs sans défaite : Nicky Hayen dévoile le secret du succès brugeois

Le Club est sur une très bonne lancée. S'il ne perd pas contre Malines demain, il prolongera sa série d'invincibilité et atteindra 10 matches d'affilée, toutes compétitions confondues.

Bruges a commencé la saison de manière assez décevante, mais depuis, Nicky Hayen et ses hommes sont en train de monter en puissance. Contre Malines ce week-end, les Blauw & Zwart pourraient passer un nouveau cap qui devrait consolider un peu plus leur moral.

"Cela représente quelque chose, mais nous jouons toujours pour gagner et établir de telles séries, c'est toujours notre intention. Nous voulons gagner chaque match. Mais c'est vrai que le contraste avec le début de la saison est grand maintenant", a ainsi déclaré Nicky Hayen à Het Nieuwsblad.

Le puzzle semble se compléter tranquillement, certains nouveaux arrivants commençant également à prendre leurs marques et devenir plus décisifs. Mais le coach savait qu'ils auraient besoin de temps.

Temps, patience, travail et maintenir a barre

"Il y avait plusieurs nouveaux au début de la saison. Un nouveau a toujours besoin de temps. Cela explique donc le fait d'avoir perdus des points ainsi que le jeu affiché dans certaines rencontres. Mais quand tout le monde atteint son meilleur niveau, nous obtenons alors tout simplement une très bonne équipe. Et il s'agit maintenant de continuer sur cette lancée et d'éviter les erreurs du passé."

Ardon Jashari, quant à lui, semble être un joueur qui joue au Club depuis des années : "J'en ai encore parlé avec lui", sourit Hayen. "Du temps et de la patience : c'est ce dont Jashari a besoin. Il faut être capable de transformer le potentiel en qualité, et alors on obtient un noyau où l'on a beaucoup de choix."