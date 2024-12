Jean Butez a encore fait trembler les filets pour son retour avec l'Antwerp : Toujours spécial pour un gardien"

L'Antwerp a eu besoin de 120 minutes et de tirs au but pour venir à bout de Courtrai en Coupe de Belgique. Toby Alderweireld et Jean Butez ont notamment pris leurs responsabilités dans le moneytime.

Comme en championnat il y a deux semaines, l'Antwerp a vécu un déplacement délicat à Courtrai. Mais ils s'en sont une nouvelle fois sortis : "L'essentiel était de passer en quart et c'est ce que nous avons fait. Il était convenu que je prendrais le dernier penalty. Les jeunes joueurs ont également pris leurs responsabilités" se réjouit Toby Alderweireld, qui a conclu la séance de tirs au but. "Vous voyez même que des joueurs expérimentés comme Denis Odoi peuvent manquer. L'essentiel est que les joueurs veulent prendre le penalty. Finalement, vous avancez en tant qu'équipe. Nous avions également une grande confiance en Jean Butez". Des moments qui comptent dans une saison difficile pour Butez Le gardien français s'est montré à la hauteur dès son deuxième match de la saison avec l'équipe première. Pour son retour entre les perches, il a été décisif pendant la séance fatidique, que ce soit face aux tireurs adverses ou au moment de marquer lui-même. Il aura donc fait trembler les filets deux fois en quatre matchs cette saison (il a marqué de plein jeu avec les U21). "C'est toujours spécial pour un gardien" savoure-t-il. "Il a été prévu à l'avance que je puisse tirer si nécessaire. J'étais également sur la liste au tour précédent, contre Deinze". Plus particulière encore est sa saison, passée sur le banc après son transfert manqué de l'été : "Cette situation est nouvelle pour moi. J'essaie de l'affronter de manière positive et je la vois comme un défi pour redevenir plus fort en vue de l'avenir".