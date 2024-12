Un ancien de Charleroi se souvient de cette soirée au bout du suspense contre Anderlecht : "C'est le but qui a propulsé ma carrière"

Charleroi ne gardera pas un souvenir imprérissable de sa campagne de Coupe de Belgique cette saison. Gaëtan Hendrickx se charge de ramener un peu de nostalgie.

C'était un soir de janvier 2016. Charleroi recevait Anderlecht en huitième de finale de Coupe de Belgique. Menés 1-2 sur des buts d'Uros Spajic et Łukasz Teodorczyk, les Zèbres ont fait chavirer le Mambourg en égalisant dans le temps additionnel sur un dernier rush d'Amara Baby.

2-2 également après les prolongations, place aux tirs au but. Seul Teodorczyk a raté le sien pendant la séance. C'est Gaëtan Hendrickx, 21 ans à l'époque, qui a offert la qualif' aux Carolos en convertissant le dernier tir au but.

Un grand moment pour sa première saison au club : "C’est le but qui a propulsé ma carrière. Tout était réuni : c'était contre Anderlecht, à domicile, et j’étais le dernier tireur. La veille, j’avais même annoncé à mon frère que ça se passerait ainsi" se souvient-il pour la RTBF.

Ca a bouillonné entre les deux oreilles

"Le seul truc, c’est que j’avais rêvé de faire une Panenka… mais sur le moment, je n’ai plus eu le cran. Si un équipier fait pareil et rate sa Panenka ? Le coach va le déteste, mais moi jamais : je vais toujours encourager celui qui essaie. C’est le plaisir du risque : on reste joueur avant tout" rigole-t-il.

Hendrickx assume aujourd'hui cet amour du risque : "C’est cette idée de liberté dans le foot : trop de cadre tue le cadre. J’ai visionné l’autre jour une vidéo de Fabien Barthez qui sort de son rectangle et va dribbler au milieu du terrain : le foot, c’est de l’émotion et du frisson. Moi, j’aurais adoré".