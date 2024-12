La renaissance de Nicolas Raskin aux Rangers a une explication très simple !

Nicolas Raskin est redevenu un pilier des Glasgow Rangers cette saison, et a même délivré son premier assist cette semaine. Le secret de ce retour en forme est très simple.

Le début de saison de Nicolas Raskin (23 ans) a été parasité par une blessure, et le Belge a mis un peu de temps avant de reprendre le rythme avec les Rangers. Pas une première : depuis son arrivée en Écosse, Raskin a eu du mal à enchaîner, souvent victime de petites blessures.

Depuis quelques mois cependant, enfin, l'ancien capitaine du Standard est redevenu indispensable à Philippe Clément. Une résurrection qu'il doit... aux diététiciens et cuistots du club, comme il l'a expliqué en conférence de presse avant le match contre Ross County ce dimanche.

"Je me suis posé des questions car avant cela, je n'étais jamais blessé. Puis, quand je suis arrivé ici, j'ai eu quatre blessures en un an et demi", reconnaît Nicolas Raskin. "Je me suis donc dit que je faisais peut-être quelque chose de mal".

Un changement de régime alimentaire aura donc suffi. Les diététiciens des Glasgow Rangers ont réglé ça et l'ont soumis à un régime strict : "C'est mieux pour moi, je ne dois pas réfléchir à ce que je vais me préparer. J'essaie de faire un effort pour retrouver la forme et ça marche assez bien pour l'instant", résume-t-il.

Raskin a depuis perdu 2-3 kilos, un détail qui n'en est pas un : "Ce sont des détails qui font la différence au moment d'être le premier sur le ballon", souligne l'ex-Rouche. Le Belge a enchaîné 6 titularisations d'affilée, et délivré son premier assist de la saison cette semaine contre Kilmarnock.