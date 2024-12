Mignolet et le Club de Bruges prêts à frapper fort face au Sporting Portugal : "Nous pouvons rivaliser avec les meilleurs"

Pour le Club de Bruges, une victoire contre le Sporting en Ligue des Champions pourrait bien signifier la qualification pour le prochain tour.

Le Club de Bruges enchaîne les rencontres à un rythme soutenu, et la fatigue commence à se faire sentir, comme en témoigne la prestation face au KV Malines. Malgré tout, Simon Mignolet reste optimiste : "Nous préférons ce calendrier chargé, jouer la Ligue des champions et progresser en Coupe, plutôt que d’être éliminés rapidement."

Pour le gardien brugeois, la clé réside dans la dynamique de victoires. "Quand on accumule les succès, gérer ce rythme devient plus simple. C’est dans les périodes difficiles qu’on redoute davantage le match suivant." Un état d'esprit positif qui semble dominer le vestiaire : "On a hâte de revenir sur le terrain à chaque fois", a déclaré Mignolet.

Mignolet se montre confiant à l’approche du prochain défi, la réception de l’équipe de Zeno Debast. "C’est un match particulier, mais à domicile, nous avons prouvé que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs, même en Ligue des champions."

L'adversaire portugais du soir, en perte de vitesse avec trois matchs sans victoire, offre une opportunité de capitaliser. "Le Sporting viendra avec un autre état d'esprit, mais pour nous, c’est une chance de prendre des points", analyse Mignolet.

Pour y parvenir, Bruges devra élever son niveau de jeu. "Nous devons performer à domicile, c’est la condition essentielle. Espérons que cela nous permette d’ajouter des points à notre compteur."