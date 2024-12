🎥 Opposés en Ligue des Champions, Charles De Ketelaere et Thibaut Courtois reviennent sur le penalty "inarrêtable" de CDK : "Si vous tirez dans le coin contre lui..."

Charles De Ketelaere et Thibaut Courtois s'affrontaient en Ligue des Champions, ce mardi. Le joueur de l'Atalanta a marqué sur penalty, mais le gardien du Real Madrid a bien maintenu les siens dans le match.

Une rencontre au sommet, avec deux Belges sur la pelouse, se tenait, ce mardi soir, en Ligue des Champions. Leader du championnat d'Italie, l'Atalanta de Charles De Ketelaere recevait le Real Madrid de Thibaut Courtois.

Victoire finale des Madrilènes, 2-3, même si les Italiens n'ont certainement pas démérité. Y compris De Ketelaere, buteur sur penalty en toute fin de première mi-temps pour rétablir l'égalité (1-1).

Après la rencontre, le Diable Rouge s'est exprimé sur ce moment particulier, contre un gardien qu'il connaît très bien, au micro de Sky Italia. "Si vous tirez dans un coin face à Courtois... il est si grand, il va si loin. J'ai pensé que j'allais mettre le ballon là où il ne pouvait pas l'atteindre, et cela a fonctionné à merveille. C'est une superbe sensation quand un penalty est marqué de la sorte."

De Ketelaere a gagné le duel, Courtois a remporté la bataille

"CDK" n'a pas calculé : une frappe sèche envoyée dans le toit du but, juste en-dessous de la barre transversale. "J'aurais peut-être pu frapper de manière moins risquée, puisqu'il est parti de l'autre côté. Je ne voulais pas spécialement tirer si haut."

De son côté, Thibaut Courtois a admis n'avoir eu aucune chance face à la frappe de son ancien coéquipier chez les Diables. "J'ai vu deux penalties qu'il avait frappés : un à gauche et un à droite. Je pensais qu'il allait tirer à gauche, mais même si j'avais plongé du bon côté, je n'aurais pas pu arrêter ce tir."

Et, beau joueur, Courtois n'a pas essayé d'entrer dans la tête de Charles De Ketelaere. "Il était concentré sur son penalty, et moi sur mon arrêt. Ces choses n'ont pas d'importance pour Charles. C'est un bon ami et il a bien réussi son penalty, c'est tout."