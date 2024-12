"C'était difficile pour moi sur le plan personnel" : Saelemaekers se livre avant de jouer en Europa League

Alexis Saelemaekers est officiellement de retour avec la Roma ! Ce mercredi, il a pris la parole en conférence de presse aux côtés de son coach, Claudio Ranieri.

Buteur pour la première fois avec la Roma le week-end dernier, Alexis Saelemaekers s'est livré aux médias. Son équipe affrontera Braga ce jeudi en Europa League.

Humble, le Diable Rouge pointe d'abord l'importance du collectif : "Le coach m’a demandé où je pense pouvoir être le plus utile. Je jouerai là où je peux aider l’équipe, seul le collectif compte, mes performances personnelles sont secondaires."

"Je me suis immédiatement senti comme faisant partie d’une famille ici, je me sens bien," souligne le natif de Berchem-Sainte-Agathe. "Le plus important pour moi, c’est d’aider l’équipe. L’avenir ne dépendra pas de moi, en ce moment ma tête est à Rome et c’est tout ce qui compte. L’ambiance dans le vestiaire n’a jamais changé."

La blessure a représenté une période vraiment difficile pour moi sur le plan personnel

"La blessure a représenté une période vraiment difficile pour moi sur le plan personnel. C’est vrai que De Rossi me voulait, mais je suis venu pour bien faire à la Roma," explique le joueur.

Saelemaekers a également été questionné sur ses attentes et surtout son avenir à la Roma. Car pour rappel, le joueur belge a signé en prêt sans option d'achat et retournera donc à Milan en été : "J’espère être un acteur clé ici, je donnerai tout."