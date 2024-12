Un match des Diables Rouges à Sclessin ou à Charleroi ? L'Union belge pourrait prendre une grande décision

Les Diables Rouges pourraient jouer certains de leurs matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans d'autres enceintes que le Stade Roi Baudouin. La faible qualité des équipes adverses pourrait pousser l'Union belge à prendre cette décision.

Depuis le tirage au sort de ce vendredi 12h00, les Diables Rouges connaissent leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, la Belgique affrontera le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein.

Un tirage plutôt clément pour les hommes de Domenico Tedesco ! Aucune équipe, mis à part le Pays de Galles, ne devrait en théorie poser de problèmes.

Et au vu de la faible qualité de ces matchs, l'Union belge pourrait prendre une grande décision. En effet, ce tirage pourrait pousser la RBFA à organiser les matchs à domicile dans de plus petits stades.

"Du point de vue de la vente des tickets, ça peut être compliqué pour certains matchs", souligne le directeur général de l'Union belge Peter Willems au micro de Het Laatste Nieuws.

Je pense qu’il faut saisir cette opportunité pour jouer dans d’autres stades

Le CEO ne réfute pas l'idée de quitter le Stade Roi Baudouin pour jouer certaines de ces rencontres : "Je pense qu’il faut saisir cette opportunité pour jouer dans d’autres stades, où le public est plus proche des joueurs et où le lien avec les supporters sera plus fort. Dans cette optique, le tirage offre de nouvelles perspectives."

"On ne peut pas remplir le Stade Roi Baudouin avec tous les adversaires. C’est une excellente opportunité de parcourir le pays avec les Diables et de jouer sur d’autres scènes, devant des tribunes pleines," conclut Willems.

Attendez-vous donc à peut-être voir des matchs des Diables Rouges organisés, comme il y a plusieurs années, dans d'autres stades que l'enceinte nationale. Sclessin, le Stade du Pays de Charleroi, la Cegeka Arena et le King Power at Den Dreef Stadium pourraient, par exemple, accueillir des matchs.