Kasper Dolberg a désormais autant marqué que...tout le Standard : il révèle l'une de ses combines

Depuis son arrivée à Anderlecht, Kasper Dolberg n'a encore raté aucun penalty. Il en a déjà marqué huit, dont quatre cette saison en championnat. Anders Dreyer veille à ce que son compatriote puisse se présenter de manière optimale sur le point de penalty.

C'est un rituel qu'ils font depuis un certain temps maintenant. Tout le monde pense que Dreyer va tirer le penalty car il se tient debout sur le point de penalty avec le ballon à la main. Lorsque le contrôle de la VAR est terminé et que l'arbitre indique que le penalty peut être tiré, Dreyer remet rapidement le ballon à Dolberg.

Ce dernier envoie alors le ballon au-delà du gardien. "(sourit) Nous faisons ça depuis un moment maintenant. Nous en avons encore discuté avant le match, car nous avons vu Tolu manquer son penalty contre le Club de Bruges."

"Il est resté là trois-quatre minutes à attendre sur le point de penalty. À ce moment-là, toutes sortes de pensées vous traversent l'esprit. Nous avons décidé il y a un moment que nous ferions comme ça et ça fonctionne. Je peux me concentrer tranquillement et personne ne vient me parler."

Entre-temps, Dolberg a marqué 12 buts et peut désormais se considérer seul meilleur buteur. Il partageait auparavant cet honneur avec Bertaccini et Tolu. "C'est bien", a-t-il réagi. Bien que cela soit devenu une 'blague récurrente' entre lui et les journalistes.

"Ce n'est pas un but en soi. Bien sûr, je veux marquer autant de buts que possible et je commence chaque match avec l'intention d'en marquer un. Mais si je peux aider l'équipe d'une autre manière, je le fais."