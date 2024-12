🎥 La passe absolument géniale de l'ex-Rouche Denis Dragus contre Mertens et Batshuayi !

Denis Dragus et Trabzonspor se sont inclinés dans un match fou contre Trabzonspor ce lundi. C'est un peu passé inaperçu, mais le Roumain a offert un geste absolument fou.

Malheureusement pour Denis Dragus, ce n'était "que" l'avant-dernière passe, et elle ne comptera donc pas dans ses statistiques pour cette saison. L'attaquant passé par le Standard a cependant offert un pré-assist absolument magique avec Trabzonspor lors du choc contre le Galatasaray.

Un long centre en... coup du foulard, qui trouve un coéquipier dans la surface de réparation et permet ainsi à Ozan Tufan de faire 2-3. Si le score en était resté là, ce coup de génie de Dragus aurait probablement eu l'attention qu'il méritait.

Un Mertens en feu et un Batshuayi forçant le 4-3 dans les derniers instants en ont toutefois décidé autrement, et le club stambouliote s'est imposé. Trabzonspor n'a plus gagné depuis 4 matchs... et, cruellement, la dernière fois que Denis Dragus était sur le banc.

L'ancien Rouche reste un titulaire régulier et a disputé 19 rencontres cette saison, pour deux buts et une passe décisive. Et, donc, le pré-assist de l'année 2024, à coup sûr.