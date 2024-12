La Roma d'Alexis Saelemaekers (décisif) valide sa qualification en coupe, le Belge retrouvera son ancien club en quarts de finale

Titulaire, Alexis Saelemaekers a activement participé à la qualification des siens face à la Sampdoria. L'ancien gardien Brugeois Mathew Ryan était également titulaire entre les perches locales, laissant Mile Svilar sur le banc.

La Louve a validé son billet pour les quarts de finale de la Coppa Italia écrasant la formation de Serie B. Bien servi par le Diable Rouge, Artem Dovbyk (9e) ouvrait le score avant de remettre le couvert dix minutes plus tard. Tommaso Baldanzi (24e) triplait ensuite la mise pour les hommes de Claudio Ranieri.

Après le repos, Gerard Yepes (61e) redonnait une petite lueur d'espoir aux visiteurs. Mais finalement, Eldor Shomurodov (79e) scellait le score final et la qualification des Romains.

L'AS Roma se déplacera à San Siro pour y défier le Milan AC au prochain tour, en quarts de finale. Des retrouvailles qui s'annoncent spéciales pour Alexis Saelemaekers. Le rendez-vous est pris le 5 février.

