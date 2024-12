Enfin du nouveau dans ce club après le départ de 777 Partners

777 Partners, ancien propriétaire du Standard, s'est également retiré du Genoa, club italien de Serie A.

Adieu 777 Partners. Il y a quelques semaines, après le Standard de Liège, c'est le club du Genoa qui a vu la société américaine se retirer (lire ICI). Ce mercredi, le club de Gênes - où évolue le Diable Rouge Koni De Winter - a annoncé sa reprise par Dan Sucu, hommes d'affaires roumain. Il est également propriétaire du Rapid Bucarest.

"Le Genoa Cricket and Football Club annonce que, suite à la résolution d'une augmentation de capital d'un montant de 45 356 262 euros, dont 5 356 262 euros gratuits et 40 000 000 euros versés le 14 décembre, le conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui et a approuvé l'offre présentée par l'entrepreneur roumain Dan Șucu", explique le communiqué.

"L'entrepreneur roumai (...)a entièrement souscrit à l'augmentation de capital, obtenant en échange une participation d'environ 77% dans Genoa CFC, laissant les actionnaires précédents dans la minorité."

"La proposition structurée et hautement stratégique permettra à l'augmentation de capital d'être entièrement souscrite, fournissant au club les ressources nécessaires pour renforcer ses ambitions sportives", a déclaré le Genoa, qui espère revenir sur le devant de la scène après des années compliquées.

"Le changement d'actionnariat majoritaire représente un nouveau chapitre pour le plus ancien club d'Italie, avec l'espoir que l'entrée de Dan Șucu apportera une stabilité économique et de nouveaux investissements pour renforcer l'équipe et l'infrastructure."