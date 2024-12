Les deux joueurs de Pro League qui ont le plus charbonné en 2024 sont deux trentenaires, un Unioniste sur le podium

2024 touche doucement à sa fin. Les oragnismes ont à nouveau été très sollicités cette année.

Bien que la grande majorité des compétitions n'aient pas encore livré leurs derniers verdicts de l'année civile, l’Observatoire du football (CIES) s'est penché sur les joueurs au temps de jeu le plus important de 2024.

Pour cela, l'organisme n'a pas seulement comptabilisé les minutes passées sur le terrain en championnat, elle y a également adjoint le temps de jeu en Coupe d'Europe et en équipe nationale.

Malgré leur absence des Diables Rouges et la trentaine déjà entamée, Brandon Mechele et Hans Vanaken sont les deux joueurs de notre championnat qui ont le plus joué cette année. Le premier cité dépasse son coéquipier d'une bonne demi-heure pour atteindre les 4851 minutes de jeu.

Attention au surmenage

S'il dispute les deux derniers matchs de l'année, il franchira ainsi la barre des 5000 minutes. Soit plus de 83 heures passées sur le terrain en compétitions officielles. Et dire qu'il n'y aura pas vraiment de trêve hivernale cette année...

Derrière le duo brugeois, Koki Machida complète le podium. Mathias Delorge, Zeno Van Den Bosch, Charles Vanhoutte, Christos Tzolis, Maxim De Cuyper, Kévin Denkey et Tsuyoshi Watanabe suivent dans le top 10.

Le premier Anderlechtois est Kasper Dolberg (quinzième avec 3800 minutes), Mario Stroeykens le suit de près. Le seul joueur du Standard dans le top 20 est Isaac Price, aidé par ses nombreuses apparitions avec l'Irlande du Nord. Au niveau international, c'est Jules Koundé et ses 5872 minutes qui truste la première place toutes compétitions confondues.