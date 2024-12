Quand Glen De Boeck se lâche...sur son ancien club : "Je ne comprends pas ce qu'ils font, la situation est intenable"

La situation reste critique pour le KV Courtrai, en grande difficulté cette saison. Actuellement avant-dernier ex aequo en Jupiler Pro League, le club se prépare à une nouvelle lutte acharnée pour éviter la relégation.

Freyr Alexandersson, arrivé l'année dernière en sauveur, a récemment été licencié. Moins de 24 heures plus tard, Yves Vanderhaeghe a été nommé entraîneur principal pour la troisième fois de sa carrière au club. Une décision qui laisse Glen De Boeck, ancien coach de Courtrai, totalement perplexe.

"Je ne comprends pas du tout ce qu’ils font", confie De Boeck au Nieuwsblad. "La situation là-bas est intenable."

"Vanderhaeghe revient pour la troisième fois, mais pourquoi l’avoir licencié la dernière fois alors ? Je lui souhaite le meilleur, mais cela n’a aucun sens."

L’ancien entraîneur va plus loin : "Même avec une carte blanche, je n’y serais pas retourné. Travailler là-bas est beaucoup trop compliqué. J’aimais ce club, mais des conflits sur des banalités avec la direction m’ont coûté ma place."

"Aujourd’hui, on me donne raison, mais à l’époque, ils m’ont viré. Les problèmes de gestion n’ont pas été résolus, et ceux qui y travaillent encore me le confirment régulièrement", conclut-il.