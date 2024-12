Premier but en pro pour Karetsas, qui révèle une anecdote surprenante : "Prenez par exemple le match contre le Standard..."

Le KRC Genk s'est repris après sa défaite contre le Club de Bruges avec une belle victoire contre Anderlecht. Tolu s'est distingué, mais c'est Kostas Karetsas qui a volé la vedette avec son premier but en Jupiler Pro League.

Kostas Karetsas était à la recherche de ce premier but depuis un certain temps. Il peut désormais se sentir en toute décontraction. "La pièce est tombée", a déclaré Karetsas avec satisfaction après le match. "Maintenant, ça peut vraiment commencer".

Ce fut une soirée spéciale pour le jeune milieu de terrain, puisqu'il a été titularisé pour la première fois depuis un mois. Karetsas s'est senti libéré. "Mon premier but me donne un sentiment de détente devant le but. Avant le premier but, on est toujours un peu stressé, et cela se voit aussi dans ma façon d'aborder le match."

La détente de Karetsas sur le terrain a une autre cause : ses examens de fin d'études secondaires sont terminés. "C'est beaucoup de pression qui est tombée", admet-il. "J'étais beaucoup plus détendu que pendant la période des examens. C'est vraiment gratifiant."

Pour le jeune joueur, l'un des défis précédents consistait à combiner le football et l'école. "Prenons l'exemple du match de coupe contre le Standard. "Ce soir-là, je devais jouer et le lendemain matin, j'avais un examen majeur. C'était difficile, mais ça a marché."

Grâce à ces bonnes performances, Karetsas montre qu'il est prêt à aller plus loin. "Les examens se sont bien passés, je les ai réussis", conclut-il en souriant.