Sébastien Pocognoli lève le voile sur la nouvelle mise à l'écart de Loïc Lapoussin : "On est déçu"

Les soucis reprennent de plus belle pour Loïc Lapoussin à l'Union. Mais il pourrait réintégrer le noyau plus rapidement qu'en début de saison.

On pensait Loïc Lapoussin enfin lancé à l'Union Saint-Gilloise cette saison. Écarté du noyau A jusqu'à la fin du mois d'octobre, l'international malgache semblait avoir signé une sorte de réconciliation de raison en prenant sur lui et en apportant toute sa créativité côté gauche.

Mais hier, il a sauté du onze de Sébastien Pocognoli. Il n'était pas non plus sur le banc. Pas question d'une blessure : l'entraîneur unioniste n'a pas caché en conférence de presse qu'il s'agissait d'une nouvelle sanction.

Pocognoli ne peut pas tout accepter

"Les fondations de notre équipe, c'est l'esprit collectif et la cohésion. On prépare un match dans cet esprit et on a dû faire un choix par rapport à un code de conduite à respecter" explique Poco.

Le T1 saint-gillois n'a pas éventé publiquement la raison précise de la mise à l'écart de son joueur mais semble l'avoir mauvaise après avoir lui aussi mis de l'eau dans son vin pour le réintégrer dans l'équipe.

A six mois de la fin du contrat de Lapoussin, l'épisode tombe en tout cas assez mal. Reviendra-t-il dans le groupe pour le dernier match de l'année à La Gantoise ? "On verra. Mais on est quand même un peu déçu" conclut Pocognoli.