Un tournant dans la lutte pour le maintien ? L'arbitrage de Beerschot - Courtrai très critiqué

Le Beerschot et le KV Courtrai ont partagé l'enjeu ce week-end après un match nul 2-2 passionnant. Un résultat qui n'arrange personne...

La première mi-temps s’est déroulée assez calmement, mais après la pause, le rythme s’est intensifié. Les deux équipes ont pris l’avantage à tour de rôle. Au final, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2.

À l'issue du match, l'entraîneur de Courtrai Yves Vanderhaeghe n’a pas caché son mécontentement concernant les décisions arbitrales, notamment en ce qui concerne une phase cruciale en toute fin de rencontre. L'attaquant de Courtrai, Nacho Ferri, semblait s'être échappé seul, mais a été déséquilibré par un adversaire. Malgré cela, l'arbitre, après consultation du VAR, a choisi de ne pas intervenir.

Vanderhaeghe a exprimé son désaccord avec cette décision, suggérant qu'il y avait eu faute et qu'un carton rouge aurait été justifié. "Notre attaquant est complètement déséquilibré. C’est clairement une faute", a déclaré l’entraîneur de Courtrai.

Jonathan Lardot, le responsable des arbitres, a donné son point de vue lors de son bilan hebdomadaire. "D’un point de vue général, on voit une main sur l’épaule. Mon premier ressenti est : faute, peut-être pénalty, car c’est juste à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface, et un carton rouge", a-t-il expliqué.

Cependant, Lardot a souligné que les images provenant de la caméra derrière le but montraient la situation sous un autre angle. "Le contact n’était pas aussi flagrant, et Ferri s’éloignait vers la droite. Cherchait-il à provoquer le contact ? C’était une situation qui semblait évidente sous un angle, mais pas sous un autre. C’est pourquoi nous soutenons la décision prise sur le terrain et ne prévoyons pas d’intervention du VAR."