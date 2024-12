🎥 Le moment où il a été le plus fier sur un terrain ? Eden Hazard le doit à Thorgan...qui avait fait vibrer toute la Belgique

Avec Eden et Thorgan, la fratrie Hazard a donné beaucoup de plaisir aux Diables Rouges. Le premier cité s'est exprimé sur son admiration envers son frangin.

Un temps dans l'encombrante ombre d'Eden, Thorgan Hazard a tracé sa propre route pour lui aussi vivre une grande carrière. Chez les Diables, il compte ainsi 47 sélections, pour 9 buts.

Son meilleur match, il l'a sans doute disputé face au Portugal en 2020. La hype n'était déjà plus aussi importante qu'en 2018, mais ce jour-là, les Diables ont disputé un match phase de l'ère Martinez, en battant les Portugais de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale.

Passé sous silence par l'élimination contre l'Italie en quart

Thorgan avait inscrit le seul but de la rencontre sur une magnifique frappe enroulée. Eden s'en souvient comme si c'était hier : " C'est la fois où je me suis senti le plus fier sur le terrain" déclare-t-il au micro de DAZN.

Belgique - Portugal

1/8 de finale de l'Euro 2021

"Il a fait une magnifique carrière mais ça a toujours été Eden ci, Eden ça. Il avait du talent, il a fait les bons choix, mais c’était plus compliqué pour lui en tant que "frère d’Eden" 'regrette-t-il.

"Le voir meilleur que moi ce soir-là (même s’il n'était pas meilleur que moi ce soir-là), j’étais super content pour lui. C’était l’un des plus beaux moments de ma carrière" sourit Eden.