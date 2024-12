Hugo Siquet tient sa revanche : "Ma famille en a beaucoup souffert"

Le Club de Bruges s'est imposé 4-3 face à Westerlo ce jeudi. Avec un doublé, Hugo Siquet s'est instigué en grand héros de cette rencontre.

Hugo Siquet revient de loin. Le joueur avait signé au Club de Bruges cet été avec de fermes et grandes ambitions. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu. Siquet s'est retrouvé dans le noyau B. Son doublé lors de sa montée au jeu ce jeudi face à Westerlo sonne alors comme une revanche.

"Ça a été une période vraiment très difficile pour moi et pour ma famille," a-t-il confié en après-match au micro de Sporza. "Mais j’ai toujours fait preuve de maturité et je me suis entraîné dur pour être prêt au moment où l’équipe aurait besoin de moi."

Monté au jeu, Siquet s'est directement montré décisif et a parfaitement enroulé le ballon pour faire 3-2. "J’ai pu jouer très haut et montrer mes qualités offensives," a-t-il expliqué. "Quand j’ai vu la balle arriver, je n’ai pas hésité. Et elle est entrée magnifiquement."

Il a ensuite offert la victoire à Bruges dans les derniers instants, marquant sur penalty. "Hans (Vanaken) m’a dit que je pouvais tirer le penalty", a-t-il continué. Il a ensuite affiché de grandes ambitions.

"Je suis vraiment heureux en ce moment, mais je reste ambitieux. Je veux maintenant prouver que j’ai ma place ici. C’est toujours ce que j’ai voulu en venant au Club de Bruges. Mon objectif est de continuer sur cette lancée."