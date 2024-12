Jonas De Roeck est remonté : au tour de l'Antwerp de se plaindre de l'arbitrage face à Genk !

L'Antwerp a réussi à conserver un point à domicile contre le Racing Genk, leader du championnat, ce jeudi après-midi. L'entraîneur anversois Jonas De Roeck s'est montré satisfait, mais a tout de même cité une phase où, selon lui, l'Antwerp aurait pu bénéficier d'un penalty.

"Nous avons commencé le match de manière désordonnée. Nous avons surtout perdu le ballon, ce qui a permis à Genk de se sentir à l'aise. Nous avons pris l'avantage 1-0 et cela nous a donné un coup de fouet", a analysé Jonas De Roeck en après-match.

"C'était un match très changeant à bien des égards. Nous avons encaissé un contre trop tôt, trop facilement. Dans la surface, les petites erreurs sont punies, surtout contre une équipe comme Genk."

"Nous avons fait mal à Genk en première mi-temps et ce 2-1 avant la mi-temps était très important et nous a donné le sentiment que nous pouvions forcer quelque chose. L'entraîneur admet que les choses sont devenues beaucoup plus difficiles après la mi-temps."

"Après la mi-temps, les choses ont été difficiles pour nous, nous devons être honnêtes à ce sujet. Genk a eu une meilleure possession du ballon. Nous savions que nous allions avoir des moments de basculement et c'est pour cela que nous avons pris un but évitable."

Jonas De Roeck soulignait une autre phase avec Gyrano Kerk où il pensait que l'Antwerp aurait pu réclamer un penalty. "Cela aurait pu être décisif", a-t-il regretté.

"Le match aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre. Le 2-2 est un bon résultat et un résultat correct. Nous terminons bien l'année avec ce match nul contre les leaders. Nous sommes toujours dans les six premiers et en Coupe."