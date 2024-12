Les tops de l'année 2024 : Bruges et les clubs belges, un Diable de l'année sans conteste, et un coach de Pro League

L'année 2024 touche à sa fin, et c'est donc l'heure des bilans. Tout n'a pas été rose pour le football belge à l'échelle internationale, mais les clubs ont brillé !

Le Club de Bruges, équipe de l'année 2024

C'est indéniable : Bruges a tout raflé cette année. Les Blauw & Zwart ont conquis le titre de champion le plus improbable de l'histoire des Playoffs - et ce alors qu'un an plus tôt, l'Antwerp faisait déjà presque aussi fort - en remontant un retard qu'on pensait définitif. Et ce tout en atteignant... les demi-finales de la Conference League, faisant rêver toute la Belgique à un nouveau trophée européen.

Cette saison, Bruges continue : en Ligue des Champions, les Gazelles font mieux que bonne figure et devraient sortir de la Phase de Ligue, le tout en terminant l'année à un point seulement de la tête. Nicky Hayen a été élu, méritoirement, coach de l'année ; Joaquin Seys Espoir de l'année ; Hans Vanaken devrait bientôt soulever son troisième Soulier d'Or. L'année 2024 a été celle du Club de Bruges.

Charles De Ketelaere, le Belge de l'année 2024

Et à l'international, c'est encore une fierté brugeoise qui a brillé : Charles De Ketelaere, peut-être le plus grand talent sorti de l'académie blauw & zwart ces dernières années, a sans aucune contestation possible été le Belge de l'année à l'étranger. On ne comprendrait pas qu'il ne gagne pas ce titre dans quelques semaines lors du gala du Soulier d'Or.

De Ketelaere a totalement explosé avec l'Atalanta Bergame, remportant l'Europa League et s'imposant comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de Serie A. Cette saison, l'Atalanta est le leader surprise du Calcio, et avec 5 buts et 5 assists en championnat, CDK y est pour beaucoup. Il n'aura manqué qu'une chose pour que son année soit parfaite : un rôle comparable en sélection. On espère que ce sera pour 2025...

La RAAL, un projet qui voit grand

Descendons d'un échelon - voire de deux, si on prend en compte la première moitié de 2024. La RAAL et son projet ont marqué un football wallon un peu morne cette année, avec un Standard au bord du gouffre et un Charleroi passé par les Playdowns. Les Loups, eux, ont décroché leur promotion en Challenger Pro League avec autorité.

Et cette saison, la RAAL fait mieux que tenir son rang dans l'antichambre de l'élite. Brûlant un peu les étapes, voilà les hommes de Frédéric Taquin au top de la D1B, à 4 points de Zulte Waregem après avoir longtemps été leaders. La montée ne sera peut-être pas pour 2025, mais on ne peut que s'incliner devant l'année 2024 de La Louvière.

David Hubert sauve l'année du RSC Anderlecht

Difficile d'être totalement satisfait de l'année du RSCA, qui a encore été bien trop irrégulier sur et en-dehors des terrains pour son rang. Nouveau changement de directeur sportif, départ de Jean Kindermans, licenciement de Brian Riemer, fracture toujours présente entre Wouter Vandenhaute et son public, saison blanche : Anderlecht pourrait postuler aux flops de l'année.

Mais David Hubert a fait en sorte que l'année 2024 se termine en beauté au Lotto Park : identité claire, choix forts, personnalité appréciée, et surtout des résultats au-delà des espérances en Europe (en Pro League, ils sont au niveau attendu et requis). Hubert n'est pas le coach de l'année - c'est Hayen, bien sûr - mais il mérite d'être mentionné.

Les clubs belges en Europe

Le FC Bruges a bien sûr été mentionné, mais ce serait faire injure à nos autres clubs à l'échelle continentale de ne pas les mentionner. L'année 2024 a été absolument exceptionnelle pour le coefficient belge, que ce soit en deuxième partie de saison passée, ou durant les quatre derniers mois.

Avec un 8e de finale d'Europa League pour l'Union Saint-Gilloise, un 16e pour La Gantoise, une demi pour Bruges et, cette saison, une qualification générale très possible (et un Cercle qui a déjà validé son ticket pour les 8e de Conference!), le bilan global est magnifique, et confirme que dans les années à venir, rêver d'une victoire finale en Conference League doit devenir normal.