Deux clubs wallons immédiatement en Challenger Pro League ? La situation folle du football amateur

Le football wallon a longtemps tiré la langue, mais pourrait bien retrouver un certain nombre de clubs professionnels à partir de la saison prochaine dans les deux divisions de la Pro League. En effet, la D1 VV ne compte qu'un club actuellement prêt à monter !

S'il y a bien une chose que l'année 2024 n'aura pas changé, c'est le cirque qui se trame en coulisses du football belge à tous les échelons. Que ce soit en Jupiler Pro League, où le Standard est au bord du gouffre, en Challenger Pro League où la faillite de Deinze a été prononcée ou dans les divisions ACFF et VV, notre football a connu ses ratés.

Et soyez-en assurés : quelles que soient les bonnes résolutions de l'Union Belge et des instances régionales, ce sera rebelote en 2025. À commencer par les D1 ACFF et VV, où la perspective de monter en Challenger Pro League en rebute plus d'un. Le sort de Deinze, après celui de clubs historiques comme Ostende et Mouscron, a rappelé que l'échelon professionnel nécessite d'avoir les épaules solides (et des investisseurs sérieux).

Jong Gent, seul club de D1 VV à vouloir monter

Et une fois n'est pas coutume, c'est bien... le football wallon qui pourrait tirer son épingle du jeu cette fois. En effet, en D1 VV, au moment d'écrire ces lignes, un seul club (sur 16, tout de même!) a jusqu'ici déposé sa licence pour évoluer en Challenger Pro League en 2025-2026. Les clubs ont jusqu'au 15 janvier pour le faire.

On le sait, la plupart des clubs amateurs flamands se sentent bien en divisions amateurs, comme Thes Sport (actuellement 7e) qui a longtemps dominé la défunte D1 Amateurs/Nationale 1 sans jamais demander son précieux sésame pour l'échelon professionnel. La disparition de Deinze n'aura certainement pas donné des ailes aux moins courageux.

Le seul "club" disposé à monter dans l'antichambre de l'élite, ce serait... le Jong Gent, soit l'équipe U23 de La Gantoise. Une équipe qui dispose bien sûr des moyens de la maison-mère. Les jeunes Buffalos n'ont donc qu'à assurer le top 6 en fin de saison (ils sont actuellement deuxièmes) pour monter.

Le RAEC Mons, Virton et Tubize-Braine se frottent les mains

Si les jeunes gantois tombent hors du top 6 (il n'y a que 4 points entre eux et le 8e), un second club wallon serait automatiquement promu en Challenger Pro League. Le deuxième, s'il dispose de la licence, accompagnerait donc le champion de D1 ACFF.

Actuellement, trois des quatre équipes au sommet du championnat de D1 ACFF ont émis ou prévoietn d'émettre leur demande de licence : le RAEC Mons, leader, Tubize-Braine, 3e, et l'Excelsior Virton, 4e. D'autres pourraient également y songer. S'ils venaient s'ajouter à la RAAL, toujours en course pour monter en D1A, au sein de l'élite belge, le football wallon connaîtrait un beau regain de forme après des années sombres.