Mehdi Carcela présente ses excuses après un post Instagram déplacé

Mehdi Carcela avait partagé un message à propos des fêtes de Noël, publié initialement par un prédicateur islamiste très polémique. L'ancien du Standard a présenté ses excuses.

Il y a quelques jours de cela, Mehdi Carcela (35 ans) avait choqué beaucoup de ses followers sur Instagram en partageant la vidéo d'un prédicateur musulman intégriste qui critiquait violemment les fêtes de Noël. L'ancien joueur du Standard de Liège, désormais retiré des terrains, s'est excusé.

Toujours via Instagram, Carcela a reconnu son erreur. "Je reconnais que ce contenu a pu heurter certaines sensibilités ou susciter des incompréhensions. Ce n’était absolument pas mon intention", affirme-t-il. "Je tiens donc à présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées ou mal comprises par ce partage".

Carcela, musulman pratiquant, a tenu à rappeler que sa vision de la religion n'était pas celle présentée dans la vidéo qu'il avait partagée.

"L’islam nous enseigne avant tout la bienveillance, la bienfaisance envers autrui et l’indulgence. Je combats donc toute forme d’extrémisme religieux. J’ai d'ailleurs grandi dans une famille espagnole et marocaine, et j’ai baigné dans la multiculturalité depuis mon enfance", affirme l'ancien international marocain.

"J’apprends chaque jour à approfondir ma compréhension de notre belle religion, fondée sur la miséricorde, l’indulgence et le respect", conclut Mehdi Carcela avec humilité. Une bonne leçon pour l'ex-Rouche, que ses fans pardonneront à coup sûr.