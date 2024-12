Une erreur de l'Union Belge ? Voilà pourquoi le mercato hivernal ne commencera que le 7 janvier en Belgique, une semaine plus tard que partout en Europe

En Belgique, le mercato hivernal commencera le mardi 7 janvier et prendra fin le lundi 3 février à 23h59. Des dates différentes par rapport aux autres championnats.

Cette année, le mercato estival en Belgique s'est étendu du 15 juin au 6 septembre. Le mercato hivernal, quant à lui, ne débutera que le 7 janvier, soit une semaine après la grande majorité des pays européens. Une erreur de l'Union Belge ?

Non, une décision qui devient même claire lorsqu'on regarde le règlement de la FIFA. En effet, la fédération internationale de football a décidé que le nombre de semaines pendant lesquelles un mercato peut être ouvert est limité à 16 semaines par saison, été et hiver combinés.

Ensuite, c'est aux fédérations de chaque pays de déterminer les dates précises des mercatos, en prenant cette règle en compte. En Belgique, le mercato estival a duré 12 semaines, ce qui ne laissait que 4 semaines de libre au mois de janvier.

Finir le mercato plus tard était une idée de l'Union Belge

Ce n'est pas nécessairement un inconvénient majeur pour les clubs belges, puisque les transferts peuvent déjà être négociés en dehors de ces dates. Partout, le recrutement se déroule tout au long de l'année, et n'est finalisé que pendant le mercato.

Cette année, notre fédération a choisi le 7 janvier comme date de début, afin que la date de fin soit légèrement repoussée, écrit Het Laatste Nieuws. L'Union Belge pense qu'il est préférable de rester ouvert plus tard plutôt que de commencer plus tôt. Seules les huit équipes encore engagées en Coupe de Belgique pourraient se sentir légèrement pénalisées, puisqu'elles n'auront pas le temps d'enregistrer leurs recrues avant les dates des 7 et 8 janvier, dates des rencontres.