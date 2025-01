🎥 Dries Mertens n'a pas oublié sa jeunesse à Neerpede : son fils est fan d'Anderlecht aussi !

Dries Mertens est pass√© par les √©quipes d'√Ęge du RSC Anderlecht de 1998 √† 2003, quand il √©tait encore tout jeune. Le Sporting ne l'a pas conserv√© mais il ne leur en tient pas rigueur.

Au vu des prestations trois étoiles de Dries Mertens (37 ans) avec Galatasaray, et des propos du joueur lui-même qui a souvent écarté l'idée d'un retour en Belgique, les supporters du RSC Anderlecht ne doivent pas vraiment rêver. L'ex (?) Diable Rouge ne devrait pas retourner de sitôt au Sporting, dont il a porté les couleurs de 1998 à 2003 en équipes de jeunes.

Mais un Mertens jouera peut-être un jour pour Anderlecht, même s'il faudra attendre un peu. Ciro Mertens, le fils de Dries, n'a que deux ans... et a été récemment filmé en train d'embrasser le blason de son maillot du RSCA.

À son âge, nul doute que Ciro tient ça de quelqu'un, et il n'y a pas beaucoup de doutes quant au fait que c'est bien Dries Mertens qui a mis du Mauve & Blanc dans les veines (et sur le dos) de son fils. Cela fera plaisir aux supporters du RSCA.

On imagine aussi qu'entre Mertens et son coéquipier à Galatasaray, Michy Batshuayi, Rouche dans l'âme, ça doit se charrier les jours de Clasico. Quant à Ciro Mertens, s'il devient un jour footballeur et évolue pour un rival... il y en aura certainement un pour lui ressortir cette vidéo, dont il ne se rappellera bien sûr pas !