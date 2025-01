C'était attendu : Charleroi officialise le quatrième transfert le plus cher de son histoire

Aiham Ousou s'est rapidement imposé comme titulaire à Charleroi. Le voici officiellement Zèbre à titre définitif.

L'été dernier, Charleroi a débuté un nouveau cycle sous Rik De Mil, en poussant vers la sortie plusieurs joueurs d'expérience du noyau. En défense, Stelios Androu s'est ainsi retrouvé comme le joueur le plus ancien de la maison.

À ses côtés, Aiham Ousou s'est immédiatement imposé. Le défenseur syrien est arrivé en prêt en provenance du Slavia Prague, qui l'avait déjà loué à Häcken et à Cadix.

La stabilité au Mambourg

Le Sporting avait négocié une option d'achat qui serait automatiquement levée si Ousou disputait un certain nombre de matchs. En ne manquant plus une minute depuis le mois de septembre, l'international syrien a rapidement atteint le quota.

Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Charleroi n'annonce son transfert à titre définitif. Les Zèbres l'ont officialisé ce midi, Ousou a signé un contrat jusque juin 2028, l'opération a coûté 1,8 million d'euros.

Mettre près de deux millions pour un joueur n'est pas anodin pour Charleroi : Ousou est ainsi le quatrième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club. Seuls Adem Zorgane (2 millions), Dodi Luebakio (2,6 millions) et Victor Osimhen (3,5 millions) ont coûté plus.