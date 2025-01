Raccrocher les crampons, revenir au Standard s'offrir un dernier défi ? Axel Witsel, en fin de contrat à l'Atlético, aurait pris sa décision !

A l'issue de la saison, plusieurs anciens Diables Rouges pourraient prendre leur retraite. Toby Alderweireld, premièrement, mais aussi Jan Vertonghen et... Axel Witsel.

En équipe nationale, la transition générationnelle se poursuit. Depuis la Coupe du Monde 2022, les cadres se sont considérablement rajeunis, alors que les Diables chercheront un second souffle en 2025, probablement plus sous les ordres de Domenico Tedesco.

Petit à petit, les anciens se retirent. Certains, comme Eden Hazard, Mousa Dembele et Marouane Fellaini ont déjà pris leur retraite. D'autres jouent encore en club, mais ne vont plus tarder à raccrocher les crampons.

Toby Alderweireld, premièrement, qui a déjà annoncé que cette saison à l'Antwerp sera sa dernière. Le joueur de 35 ans pourrait être suivi par son ancien compère, Jan Vertonghen, qui n'a presque pas encore joué de la saison en raison de blessures aux tendons d'Achille. Le capitaine d'Anderlecht ne voulait pas faire la saison de trop, mais est peut-être en train de la réaliser.

Alderweireld, Vertonghen, Witsel : quels anciens Diables arrêteront leur carrière au terme de la saison ?

D'autres hésitent encore, comme Dries Mertens, qui a récemment déclaré que désormais, la question se posait chaque saison, mais que pour le moment, il n'était pas encore totalement décidé à raccrocher (lire ici).

La génération dorée des Diables disparait progressivement des terrains, et c'est un autre ancien cadre qui pourrait rejoindre le rayon des "pensionnés" en fin de saison. En effet, le média espagnol AS rapporte qu'Axel Witsel, qui arrive en fin de contrat à l'Atlético de Madrid et qui ne doit plus se contenter que de montées au jeu, songerait à arrêter sa carrière.

A bientôt 36 ans (le 12 janvier), le milieu de terrain dispute donc, peut-être, les derniers matchs de sa carrière. Sauf si un club vient à lui proposer un dernier défi ? Au Standard, les supporters seraient presque prêts à payer de leur poche pour voir leur ancienne pépite revenir. Et le quotidien espagnol affirme qu'un retour de Witsel à Sclessin ne serait pas totalement à écarter...